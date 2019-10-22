أول اعتذار لمسؤول رياضي ليبي بعد إخفاق الشان

نائب رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم علي ابوقراصة (فيسبوك)

قدم نائب رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم علي ابوقراصة اعتذاره للجمهور الرياضى عن إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لنهائيات الشان الأفريقي.

وقال ابوقراصة فى منشور علي صفحته الشخصية «فيسبوك» اليوم الثلاثاء «لن نتحجج بالظروف ولن نقدم أعذارا وكل الإمكانيات قدمت لنا وكنا نتمنى إدخال الفرحة للجمهور».

وكانت عدة شخصيات رياضية قد رحبت باعتذار علي ابوقراصة واعتبرته شجاعة مسؤول رياضي.

يذكر أن المنتخب الليبي للاعبين المحليين تلقى خسارتين أمام تونس الأولى ذهابا على ملعب رادس بهدف قبل تكرار الخسارة (2/1) في المغرب لتتأهل تونس إلى نهائيات الشان في الكاميرون 2020.