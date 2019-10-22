أبوبكر: استقالة اتحاد الكرة الليبي واجبة الآن

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 03:54 مساء
لاعب الأهلي طرابلس السابق أبوبكر بن ابراهيم (أرشيفية : الإنترنت)

طالب لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطنى الليبي لكرة القدم السابق أبوبكر بن ابراهيم باستقالة جماعية من اتحاد الكرة عقب فشل المنتخب الليبي فى التأهل لنهائيات الشان الأفريقية لكرة القدم بعد الخسارة أمام تونس ذهابا وإيابا مؤكدا أن اللاعبين القدامى تم محاربتهم فى اتحاد الكرة.
 
وقال ابراهيم في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن» أمس الإثنين إن «الاستقالة مطلوبة ولابد من إيقاف المشاركات الخارجية لفترة حتى يتم إعادة البناء الداخلي للكرة الليبية من جديد».

ودعا ابراهيم في ختام حديثه هيئة الشباب والرياضة إلى إعادة بناء الأندية من جديد في وجود أندية غير فاعلة أو أندية حقائب.

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