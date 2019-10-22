صعوبات في طرابلس توجه انطلاق منافسات الفئات السنية لكرة القدم

نائب رئيس الاتحاد الفرعي طرابلس عزالدين شرينه (أرشيفية : الإنترنت)

يواجه الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس صعوبات في انطلاق دوري الفئات السنية للموسم الرياضي للموسم الرياضي 2020/2019.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أكد نائب رئيس الاتحاد الفرعي طرابلس عزالدين شرينه أن 5 أندية فقط من 40 ناديا معتمدا في طرابلس هي التي أعلنت مشاركتها رغم الاتفاق المسبق والمخاطبات الرسمية والرسائل الرسمية التي أرسلت للأندية منذ أكثر من عشرة أيام لتحديد موعد الانطلاق وإجراء القرعة.

وقال شرينه في تصريحاته «الاتحاد الفرعي بطرابلس خاطب الاتحاد العام بخصوص الأندية التي لا تستطيع اللعب بسبب وقوعها في مناطق اشتباك أو ظروف أمنية حتى لا تعاقب وقف للوائح ومن بينها المادة 30».

وأضاف «5 أندية فقط واكاديمية واحدة هي من خاطبت الاتحاد الفرعي رسميا أما الباقي وعددها ثلاثة خاطبت شفويا دون مراسلة رسمية حسب النظم المعمول بها والأندية الخمس هي اليرموك وغوط الشعال والعلمين ونجوم الرياضي والنجمة العامرية واكاديمية المدى الرياضي».

يشار إلى أن عدد الأندية التابعة للاتحاد الفرعي بطرابلس لكرة القدم تبلغ 40 ناديا وهي كالآتي: 7 أندية في الدوري الممتاز و9 أندية في دوري الدرجة الأولى و11 ناديا في دوري الدرجة التانية و13 نادي في دوري الدرجة الثالتة دون ذكر عدد مدارس الناشئين والتى سمح لهم المشاركة في دوري البراعم مواليد 2008.