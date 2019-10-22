ليبيا تشارك بـ 8 فرسان في دولية الجزائر

جانب من منافسات الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي للفروسية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا ستشارك بثمانية فرسان في دولية قفز الحواجز بالجزائر التي ستقام أيام 24، 25، 26 أكتوبر الجاري.

الفرسان هم: عبدالفتاح مليطان ومحمد النعاس وشاهين أبوقرين ومحمد الجامعي ومحمد الفيتوري وهمام الفيتوري ومحمد الطويل والفارسة مريم يونس.

يشار إلى أن فرسان ليبيا سيستعينون بجياد من الجزائر بمبالغ مالية لأن تحاليل الدم للخيول الليبية تم رفضها من قبل الجمارك الألمانية لخطأ إداري من الصحة الحيوانية الليبية التي لم ترسل كتابًا للجهات الألمانية بالخصوص.