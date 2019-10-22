الأهلي طرابلس يواجه الكويت الكويتي في عربية الأندية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يلتقي الكويت الكويتي في السلة (موقع الاتحاد العربي لكرة السلة)

يلتقي الأهلي طرابلس، اليوم الثلاثاء، فريق الكويت الكويتي فى ثاني مبارياته ببطولة الأندية العربية لكرة السلة الـ 32 التي يستضيفها نادي سلا المغربي.

يذكر أن الأهلي طرابلس حقق الفوز فى مباراته الأولى على أسطا والي الجزائري بنتيجة 93 / 76 وفي بقية مباريات اليوم، سلة الريان القطري تلتقي أهلي سداب العماني، والرفاع البحريني يتبارى مع الجزيرة وأسطا والي الجزائري مع الخدمات الفلسطيني.

ومن النتائج المسجلة في مباريات أمس الإثنين، فاز الأهلي طرابلس على أسطا والي 93 / 76 وسلا على الخدمات الفلسطيني 86 / 57 والمنستيري التونسي على الاتحاد السكندري حامل اللقب 87 / 81.

الأهلي طرابلس يلتقي الكويت الكويتي في السلة (موقع الاتحاد العربي لكرة السلة)

الأهلي طرابلس يلتقي الكويت الكويتي في السلة (موقع الاتحاد العربي لكرة السلة)