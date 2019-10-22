الليبي الباقرمي يحصد ذهبية بناء الأجسام في قبرص

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 03:10 مساء
البطل الليبي محمد عبد القادر الباقرمي خلال المنافسات (فيسبوك)

سطر محمد عبد القادر الباقرمي سطورا جديدة للأبطال الرياضيين الليبيين في الخارج، وتحديدا داخل القارة الأوروبية العجوز، بعد أن اقتنص المركز الأول في بطولة بناء الأجسام بدولة قبرص، قبل عدة أيام، مؤكدة تفوقه في المنافسات على مدار موسمين متتاليين، حيث سبق وحصل على الترتيب الثاني في البطولة السابقة التي أقيمت في 20 مايو الماضي.

الباقرمي لفت الأنظار بقوة في المنافسات، وتلقى عرضا للانضمام إلى تدريبات المنتخب القبرصي ومن ثم المنافسات الدولية، لكنه رفض في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، قائلا من قبرص «هدفي من ممارسة الرياضة هو رفع اسم بلدي ليبيا في المحافل الدولية، وعموما ما زلت في البدايات ولا أتعجل أي خطوات براقة، فأنا أعيش هنا في قبرص كطالب في كلية العمارة، ومهتم بالرياضة بشكل عام منذ نعومه أظافري، وبالأخص بناء الأجسام».

وأضاف الباقرمي قائلا «كنت ولا زلت أهتم برياضات اللياقة البدنية عموما، لكن استقر بي الحال مؤخرا في لعبة بناء الأجسام التي تستحوذ على اهتمام الليبيين، وأتمنى أن أكون على الخطوات الصحيحة، حيث أحافظ على تدريباتي مع الدراسة، وبالفعل تلقيت عروضا من زملاء لي في قبرص للانضمام إلى تدريبات المنتخب الوطني للشباب، بتوجيهات من مدربين كانوا يتابعوني في المنافسات الأخيرة، وأنتظر العرض وأرحب به، بشرط أن لا يكون على حساب اسم بلدي ليبيا في المستقبل البعيد، فاذا قدر لي التقدم في اللعبة أتمنى تمثيل بلدي ليبيا أولا وأخيرا».

البطل الليبي محمد عبد القادر الباقرمي على مسرح المنافسات (فيسبوك)
البطل الليبي محمد عبد القادر الباقرمي على مسرح المنافسات (فيسبوك)
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