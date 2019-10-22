ختام ناجح لبطولة طرابلس للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 02:24 مساء
لاعب الشطرنج المصري محمد زينهم (أرشيفية : إنترنت)

اُختُتمت أمس الإثنين وبنجاح بطولة مهرجان طرابلس للشطرنج التي أشرفت عليها ونظمتها جمعية الشطرنج بالتعاون مع فريق «بيدق سالك»، التي شهدت مشاركة 64 لاعبًا.

وفي أهم نتائج الجولة الختامية فاز محمد زينهم على عبدالعزيز المنصوري ومحمد فتحي على خليل العزابي وعبدالرحيم الشامس على مالك البوسيفي ومهند الهلاوي على محمد خلف الله وفيصل زقطه على عادل هنكه وفاس شعيب على جمال العريفي.

وحصل على أول الترتيب، المصري محمد زينهم برصيد 8.5 نقطة تساوى بعده 3 لاعبين برصيد 7 نقاط، وبكسر التعادل جاء عبدالسلام أبوخشيم ثانيًا وعبدالرحيم الشامس ثالثًا ومحمد فتحي رابعاً وخامسًا مهند الهلاوي 6.5 نقطة، وجاء بعدهم كوكبة من اللاعبين بـ 6 نقاط وبكسر التعادل جاء فيصل زقطة سادسًا وعبدالعزيز المنصوري سابعًا ومراجع بركه ثامنًا وجمال العريفي تاسعًا وخليل العزابي عاشرًا.

ويتجدد الموعد غدًا الأربعاء مع بطولة الشطرنج الرابط المتوسط بالزمن 15 دقيقة + 5 ثوانٍ، ويختتم المهرجان السبت ببطولة الشطرنج الخاطف بالزمن 5 دقائق + 3 ثوانٍ، وفي الختام سيقام حفل تتويج للفائزين في البطولات الثلاث، السريع والمتوسط والخاطف.

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