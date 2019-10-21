مشاركتان للملاكمة الليبية بتونس والعراق

جانب من منافسات الملاكمة الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي للملاكمة، في تصريح لـ«بوابة الوسط» أن الملاكمة الليبية تنتظرها الشهر المقبل مشاركتان مرتقبتان الأولى في بطولة دولية بتونس احتفالا بذكرى تأسيس الجامعة التونسية للملاكمة في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر المقبل، وستكون بمشاركة 10 ملاكمين.

وأوضح المصدر، أن المشاركة الثانية ستكون في بطولة العرب للملاكمة بالعراق في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، وستكون المشاركة بـ4 ملاكمين.

يذكر أن ليبيا توجت في مارس الماضي بذهبية وبرونزية في البطولة العربية بالسودان، ذهبية عبدالباسط خير وبرونزية حافظ المسعودي.