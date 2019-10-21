مشاركتان للملاكمة الليبية بتونس والعراق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 11:23 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي للملاكمة، في تصريح لـ«بوابة الوسط» أن الملاكمة الليبية تنتظرها الشهر المقبل مشاركتان مرتقبتان الأولى في بطولة دولية بتونس احتفالا بذكرى تأسيس الجامعة التونسية للملاكمة في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر المقبل، وستكون بمشاركة 10 ملاكمين.

وأوضح المصدر، أن المشاركة الثانية ستكون في بطولة العرب للملاكمة بالعراق في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، وستكون المشاركة بـ4 ملاكمين.

يذكر أن ليبيا توجت في مارس الماضي بذهبية وبرونزية في البطولة العربية بالسودان، ذهبية عبدالباسط خير وبرونزية حافظ المسعودي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة هونغ كونغ تزور مسجدا تعرض للرش بمدفع ماء ملون
دولى
لبنان: الحريري يتفق مع شركائه على قائمة إصلاحات أملا في تهدئة المحتجين
عربى
4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد سحرية لبذور البطيخ