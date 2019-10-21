اختتام بطولة ليبيا للكرة الحديدية التاسعة رقدالين 2019

جانب من تتويج الاندية الفائزة في بطولة ليبيا للكرة الحديدية. (صفحة الاتحاد الليبي للكرة الحديدية)

اختتمت في ساعة متأخرة من ليلة الأحد فعاليات ومنافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية التاسعة (رقدالين 2019) والتي شهدت مشاركة أكثر من 80 رياضيا في تخصصات الطويل والقصير والرافا، وأفرزت النتائج الختامية العديد من المواهب الشابة من فئة الناشئين ومنافسة قوية بين الرياضيين وخصوصا أندية الشط وغدامس التخصصي ونادي الإخاء بهون وسيدي سليم التي توجت بالعديد من القلائد.

حفل الختام حضره العديد من الشخصيات ومن بينها الأمين العام للاتحاد الليبي للكرة الحديدية السيد محمود الطويل، وعدد من أعضاء بلدية رقدالين ومديرية الأمن ورئيس نادي الطلائع برقدالين مستضيف البطولة، حيث تم توزيع الشهدات التقديرية على الجهات التي اسهمت في إنجاح البطولة، وجرى بعد ذلك تتويج الفائزين الأوئل في منافسات البطولة.

وجاءت نتائج البطولة كالآتي..

في تخصص الطويل.. (فئة تحت الـ14 سنة):

التقليدي الفردي

الترتيب الأول: عزام الصغير نادي الشط، الترتيب الثاني: محمد بريبش نادي غدامس التخصصي، الترتيب الثالث: محمد الأنصاري نادي غدامس التخصصي.

التصاعدي: جاء الترتيب الأول: محمد الأنصاري نادي غدامس التخصصي، والترتيب الثاني: عبدالبارئ الدهماني نادي غوط الشعال، والترتيب الثالث: محمود العربي نادي الإخاء هون.

«الدقة»: الترتيب الأول: عزام الصغير نادي الشط طرابلس، والترتيب الثاني: محمد كمال نادي غدامس التخصصي، والترتيب الثالث: محمود العربي نادي الإخاء هون.

وفي تخصص «الكبار»

التقليدي الزوجي: جاء في الترتيب الأول: اللاعبين محمد وأحمد خليل نادي الإخاء هون، والترتيب الثاني: اللاعبين مالك وضياء القماطي نادي طارق بن زياد طرابلس، والترتيب الثالث: اللاعبين سند وعبدالباري الدهماني نادي غوط الشعال طرابلس.

وفي «الدقة»: جاء الترتيب الأول: وسيم صداع نادي الشط طرابلس، والترتيب الثاني: داوود البخاري نادي غدامس التخصصي، والترتيب الثالث: محمد العمامي نادي سيدي سليم.

والتصاعدي، جاء في الترتيب الأول: أحمد فياض، والترتيب الثاني: علي الصغير، والترتيب الثالث: ضياء القماطي.

وفي منافسات الرمي السريع الزوجي، جاء الترتيب الأول: اللاعبين أحمد فياض ومحمد الأنصاري نادي غدامس التخصصي، وفي الترتيب الثاني: اللاعبين علي الصغير ووسيم صداع نادي الشط طرابلس، وفي الترتيب الثالث: اللاعبين ضياء ومالك القماطي نادي طارق بن زياد طرابلس.

تخصص الرافا

للكبار: جاء الترتيب الأول: راشد السويسي نادي الشط طرابلس، والترتيب الثاني: طارق بكوش نادي الوحدة الزنتان، والترتيب الثالث: حسام السائح نادي الشباب العربي طرابلس.

وفي فئة تحت الـ18 سنة الزوجي، جاء الترتيب الأول: نادي الشط طرابلس، والترتيب الثاني: نادي الشروق الزنتان، والترتيب الثالث: نادي غدامس التخصصي.

وفي تخصص القصير كانت النتائج كالآتي: التقليدي الثلاثي.. جاء الترتيب الأول: نادي سيدي سليم طرابلس، وفي الترتيب الثاني: نادي الإخاء هون، وفي الترتيب الثالث: نادي الأهلي مصراتة.

وفي «الدقة»: جاء الترتيب الأول: الأهلي مصراتة، والترتيب الثاني: الوحدة الزنتان، والترتيب الثالث: الإخاء هون، وفي النهائية تم إهداء كأس الاتحاد إلى نادي الطلائع مستضيف البطولة.