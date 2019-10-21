الكوني: حسم مصير الطاقم الفني للمنتخب الوطني خلال 72 ساعة

الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الكوني. (أرشيفية : إنترنت)

أكد الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الكوني، أنه جرت الليلة الماضية نقاشات حول استمرار المدير الفني للمنتخب الوطني جلال الدامجة من عدمه.

وقال الكوني، في تصريح لقناة «218»، مساء اليوم، إن هذا الموضوع سيحسم خلال 72 ساعة بعد خسارة المنتخب ليلة الأمس أمام نظيره المنتخب التونسي، وخروجه من تصفيات أمم أفريقيا للاعبيين المحليين «الشان».

وأوضح الكوني أن اتحاد الكرة وفر كل المتطلبات للطاقم التدريبي من حيث توفير الملعب، والإقامة والتنقل وأن النتيجة كانت مخيبة للآمال.

وخسر المنتخب الليبي للاعبين المحليين، أمس الأحد، أمام تونس «1-2» في المغرب ضمن ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون 2020 بعد أن خسر مباراة الذهاب في رادس بهدف.