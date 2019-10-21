القنطري يدعم بطل التجديف حسين قنبور بعد تأهله لأولمبياد طوكيو 2020

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 08:41 مساء
جانب من استقبال بشير القنطري لبطل ليبيا للتجديف حسين قنبور. (إنترنت)

استقبل رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، بطل ليبيا للتجديف والمؤهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اللاعب حسين قنبور، وبحضور كل من رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نور الدين الكريكشي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وقدم رئيس الهيئة التهاني للاعب حسين قنبور، مؤكدًا على أن هذا النجاح لم يأت من فراغ بل بفضل العمل الدؤوب لرئيس الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، واهتمامهم بالمتميزين ووضع الخطط المناسبة لهم، كما اعتبر هذا الترشح انتصارا للرياضة الليبية.

وحسب الصفحة الرسمية للهيئة فان القنطري، أكد أن الهيئة ستباشر بدعم ومساندة اللاعب حسين قنبور، تحضيرًا للاستحقاقات القادمة من خلال المعسكرات الدولية، كما أن الهيئة ستجري اتصالاتها بالدول المتقدمة في اللعبة لإقامة معسكر تدريبي لقنبور الذي أكد على تميزه من خلال تحقيقه مراكز متقدمة في المحافل الدولية.

ومن جانبه ثمن نور الدين الكريكشي حرص رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، والذي يتابع ويدعم ويشجع في الرياضيين بالاتحاد.

يذكر أن قنبور، سجل رقم قدره (7) دقائق و(38) ثانية و(42) جزءًا من الثانية، ليمكنه من الحصول على بطاقة التأهل إلى الأولمبياد، ليصبح أول رياضي ليبي من الاتحادات الوطنية يضمن تأهله للحدث الرياضي العالمي، والذي سيقام الصيف المقبل بطوكيو اليابانية.

وجاء تأهل الجداف الليبي في فئة الفردي للكبار أمام منتخبات مصر وزيمبابوي وبنين وكوت ديفوار.

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