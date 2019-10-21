سلة الأهلي طرابلس تفوز على سطاوالي الجزئري في بداية مشوار البطولة العربية

جانب من مباراة سلة الأهلي طرابلس أمام فريق سطاوالي الجزئري. (موقع الاتحاد الليبي لكرة السلة)

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي طرابلس، الفوز على فريق سطاوالي الجزئري، بنتيجة 93 مقابل 76، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الأندية العربية لكرة السلة، المقامة حاليا بمدينة سلا المغربية حتى 30 من الشهر الجاري.

وكانت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة، قد أسفرت عن وقوع نادي الأهلي طرابلس ممثل ليبيا، في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه كل من سلا المغربي، وسطاوالي الجزائري، وخدمات البريج الفلسطيني، والكويت الكويتي، حسبما أفاد نادي النصر عبر «فيسبوك».

الاتحاد الليبي لكرة السلة، قرر تمثيل الأهلي طرابلس في بطولة الأندية العربية بوصفه بطل النسخة الأخيرة من كأس ليبيا، فيما يمثل فريق النصر، كرة السلة الليبية في بطولة الأندية الأفريقية بوصفه بطل النسخة الأخيرة من الدوري الليبي.