تغيير ملعب مباراة النصر أمام برولين الأوغندي في الكونفيدرالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 06:23 مساء
فريق النصر لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم، خطابًا رسميًا من نظيره المصري، يُفيد بنقل مباراة فريق النصر في ذهاب دور الـ 32 مكرر بكأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام برولين الأوغندي، والمقرر لها الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

وأوضح نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين، أن السلطات المختصة وافقت على إقامة مباراة الذهاب بين النصر الليبي وبرولين الأوغندي بملعب برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وكانت إدارة النادي الليبي قد طلبت إقامة المباراة على استاد الإسكندرية، وقامت إدارة الملعب بالموافقة على الأمر، إلا أن الأمن قام بنقل اللقاء.

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