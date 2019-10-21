تعرف على الاستعدادت النهائية لانطلاق سباق نصف ماراثون العاصمة

جانب من فاعليات نصف ماراثون طرابلس (تصوير- عبد القادر الكانوني)

أكد مصدر مسؤول باللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون العاصمة الثاني، على اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق سباق نصف ماراثون العاصمة، المقرر له في 26 أكتوبر الجاري.

وقال المصدر في تصريح لـ«بوابة الوسط» إنه سيتم تأمين خط سير السباق وإخلاؤه بالكامل من السيارات، مضيفًا أنه سيتم توزيع نقاط كشف إلكتروني على خط سير السباق، كما ستكون واضحة لكل المتسابقين مع تثبيت نقاط تفتيش إلكتروني مخفية على طول خط السير.

وأضاف المصدر أن اللجنة المنظمة وفرت 7000 قارورة مياه شرب، ستوزع من خلال 14 محطة إنعاش على طول خط السير، وأيضا عند خط الوصول بالإضافه إلى 3600 علبة عصير برتقال ستوزع عند خط الوصول.

وأوضح أن السباق سيتولى إدارته 75 حكمًا ومراقبًا بالإضافة إلى تواجد 10 سيارات إسعاف للإنعاش، و3 محطات للإسعافات الأولية.

يشار إلى أن هناك جوائز قيمة ستمنح للمتفوقين الأوائل في كافة الفئات، وأيضًا كل متسابق يتمكن من إنهاء السباق ستمنح له قلادة وغلالة الماراثون وقبعة رأس تحمل شعار الماراثون.