خميس لـ«بوابة الوسط»: المنتخب لم يستفد والمجاملات باتت على حساب الكرة الليبية

المدرب والمحلل الرياضي، جمال خميس (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر المدرب والمحلل الرياضي، جمال خميس، أن الطاقم الفني والإداري للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المسؤول الأول في إخفاق التأهل لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ«شان» وكذلك اتحاد الكرة من ورائه، حيث يجب أن يتحمل مسؤولياته بشجاعة.

وقال خميس في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، «لم تتم الاستفادة من المعسكرات ولا المباريات الودية حيث تم إقحام لاعبين في مباريات ودية وآخرين في مباريات رسمية».



وأضاف: «كفى مجاملات، حيث إن بعض المحللين أصبحوا يجاملون على حساب كرة القدم الليبية».

وخسر المنتخب الليبي للاعبين المحليين، أمس الأحد، أمام تونس «1-2» في المغرب ضمن ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون 2020 بعد أن خسر مباراة الذهاب في رادس بهدف.