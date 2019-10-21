النعاس لـ«بوابة الوسط»: اتحاد الكرة الليبي يدعمنا وأداء منتخب الصالات في تطور

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 01:12 مساء
جانب من المباراة الودية بين منتخب ليبيا والإسماعيلي (إنترنت)

حقق منتخب ليبيا لكرة الصالات أمس الأحد فوزًا عريضًا على الإسماعيلي المصري فى المباراة الودية الرابعة بمعسكره في مصر بنتيجة أربعة أهداف دون رد جاءت بإمضاء اللاعبين حسام الوحيشي ومحمد شحوت وعلي الشوشان وإبراهيم المهمل.

وعقب المباراة قال مدرب المنتخب عبدالباسط النعاس في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إنه راضٍ عن أداء اللاعبين وتنفيذهم للتعليمات وتطبيقهم، خاصة في الجانب الدفاعي.

كما حيا النعاس اتحاد كرة القدم على دعمه لمنتخب الصالات وتوفير كل المتطلبات له منذ بداية استعداده في أغسطس الماضي.

يشار إلى أن منتخب ليبيا للصالات يستعد لمواجهة الجزائر في التصفيات المؤهلة لنهائيات أفريقيا بالمغرب 2020 على أن تقام مباراة الذهاب بالجزائر السبت المقبل 26 أكتوبر والإياب بمصر.

يذكر أن منتخب صالات ليبيا خاض في معسكره الاستعدادي بمصر أربع مباريات ودية حقق الفوز في ثلاث منها على ميت عقبة (4/1) وعلى فريق إم بي بي السكندري (9/1) وعلى الإسماعيلي (4/0)، وفقد النتيجة في مباراة واحدة أمام المقاصة (1/4).

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