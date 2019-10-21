7 لاعبين يتنافسون على فضية شطرنج طرابلس

جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد قاعة مدرسة أبومليانة بداية من الثامنة من مساء اليوم الإثنين الجولة الأخيرة لبطولة مهرجان طرابلس للشطرنج التي توج بذهبيتها المصري محمد زينهم منذ جولة الأمس.

ويبقى التنافس على المدالية الفضية منحصرًا بين ستة شطرنجيين في رصيد كل منهم 6 نقاط، وهم عبدالعزيز المنصوري وعبدالسلام أبوخشيم وعادل الترهوني ومحمد فتحي وخليل العزابي وعبدالرحيم الشامس.

وتقام أهم مباريات الجولة التاسعة اليوم الإثنين بلقاء المتصدر محمد زينهم 7.5 نقطة أمام عبدالعزيز المنصوري بـ 6 نقاط، وعبدالسلام بوخشيم يواجه عادل الترهوني وكلاهما بـ 6 نقاط، ومحمد فتحي يتبارى مع خليل العزابي وكل منهما بـ 6 نقاط، وعبدالرحيم الشامس 6 نقاط يلتقي مالك البوسيفي 5.5 نقطة، ومحمد خلف الله مع مهمد الهلاوي وكلاهما بـ 5.5 نقطة.