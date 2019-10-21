الكوت لـ«بوابة الوسط»: ما حدث من منتخب ليبيا أمام تونس كان غريبا

لاعب الأهلي طرابلس السابق عبدالسلام الكوت (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى لاعب الأهلي طرابلس السابق عبدالسلام الكوت اندهاشه لعدم إشراك الطاقم الفني للمنتخب الوطني الليبي بعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب مع تونس في تصفيات المحليين، حيث حدث تغيير في مباراة الإياب في التشكلية ليفقد المنتخب الليبي مباراته الثانية ويفقد معها ورقة الترشح لبطولة الأمم الأفريقية الـ«شان».

وخسر المنتخب الليبي للاعبين المحليين مباراة الذهاب أمام تونس في ملعب رادس بهدف قبل أن يكرر الخسارة (2/1) في المغرب ضمن ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون 2020.

وقال الكوت فى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، «إن اختيار الملعب كان قرارًا خاطئًا وغير مدروس باعتباره عشبًا صناعىيًّا وهو ملعب غير مناسب، وهناك أخطاء بسيطة اُرتُكبت في المباراة من بعض اللاعبين تثير الاستغراب».

وكان عبدالسلام الكوت تولى في فترة سابقة منصب مدير المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة الشباب.