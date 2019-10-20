بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة منتخب ليبيا وتونس في الـ«شان»

جانب من مباراة ليبيا وتونس في الشان. (صورة من بث مباشر)

فشل المنتخب الوطني للاعبين المحليين، في التأهل بطولة أمم أفريقيا للمحليين الـ«شان»، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل 2020، بعدما خسر مباراته الثانية أمام نظيره التونسي بنتيجة (2-1)، التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، في إياب تصفيات البطولة.

المدير الفني لمنتخب ليبيا، جلال الدامجة، بدأ المباراة بتشكيل مكون من أحمد عزاقة في حراسة المرمى، أمامه في خط الدفاع: أحمد التربي وناجي دراء وأحمد المقصي والمعتصم صبو، وفي خط الوسط: سفيان بن عمران وامحمد مفتاح ومهند أبوعجيلة وعمران سالم، وفي الهجوم عبد الله العرفي ومعتز المهدي.

انتهى الشوط الأول من المباراة بفوز المنتخب التونسي، بهدف سجله اللاعب أنيس البدري، في الدقيقة الـ13 من اللقاء.

وفي أحداث الشوط الثاني نجح المنتخب الوطني في خطف التعادل من خلال اللاعب أحمد المقصي، في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أنيس البدري هدف الفوز للمنتخب التونسي في وقت قاتل بالدقيقة 89، ليفشل منتخبنا في التأهل لأمم أفريقيا للمحليين بعد الهزيمة من «نسور قرطاج».

وكان المنتخب الليبي فقد نتيجة مباراة الذهاب الأولى بملعب راديس في تونس بهدف مقابل لا شيء، وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب التونسي بشكل رسمي إلى نهائيات أمم أفريقيا للمحليين على حساب المنتخب الوطني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

شاهد ملخص مباراة منتخب ليبيا أمام منتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا للمحلين