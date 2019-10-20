الخمسي ينتقد بعض اللاعبين القدامى بعد خسارة المنتخب أمام تونس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 20 أكتوبر 2019, 08:52 مساء
مدير المنتخب الليبي لكرة القدم السابق عادل الخمسي (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، والمحلل الرياضي عادل الخمسي، بعض اللاعبين القدامى لانتقادهم لاعبي المنتخب الوطني الحالي.

وقال الخمسي، في تصريحات لقناة «الوسط» إن بعض اللاعبين القدامى، لم يقدموا إنجازات للكرة الليبية في الوقت الذين يطالبون هذا الجيل، تقديم الإنجازات، متسائلًا: ماذا قدم بعضهم؟.

وأوضح عقب إخفاق المنتخب الليبي في التأهل لنهائيات الشأن الأفريقية، أن المدير الفني للمنتخب الوطني جلال الدامجة، قدم ما عليه وليس بالإمكان أفضل مما كان.

وتابع الخمسي، أن اللاعبيين الحاليين للمنتخب الوطني، تحملوا مشاق السفر والتنقل الصعب واللعب خارج ليبيا لسنوات، وأن ظروف ليبيا الحالية لا تشجع على العمل والتطور الفني، مؤكدًا أن أجواء النقد الغير إيجابي غير مساعدة لاي مدرب.

وفقد المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مباراته الثانية أمام نظيره التونسي بنتيجة (2-1)، التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، في إياب تصفيات أمم أفريقيا للمحليين الـ«شان»، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل 2020.

وكان المنتخب الليبي فقد نتيجة مباراة الذهاب الأولى بملعب راديس في تونس بهدف مقابل لا شيء، وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب التونسي بشكل رسمي إلى نهائيات أمم أفريقيا للمحليين على حساب المنتخب الوطني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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