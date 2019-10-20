بالفيديو: تونس تتقدم على المنتخب الليبي في الشوط الأول

جانب من مباراة ليبيا وتونس في الشان. (صورة من بث مباشر)

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره التونسي، والمقامة حاليًا ضمن تصفيات أمم أفريقيا للمحليين الـ«شان»، بتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله أنيس البدري، في الدقيقة الـ13 من اللقاء.

ودخل المدير الفني لمنتخب ليبيا، جلال الدامجة، المباراة بتشكيل مكون من أحمد عزاقة في حراسة المرمى، أمامه في خط الدفاع: أحمد التربي وناجي دراء وأحمد المقصي والمعتصم صبو، وفي خط الوسط: سفيان بن عمران وامحمد مفتاح ومهند أبوعجيلة وعمران سالم، وفي الهجوم عبد الله العرفي ومعتز المهدي، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من غامبيا، وستكون قناة «ليبيا الرياضية» حاضرة لنقل المباراة على الهواء مباشرة للجمهور الرياضي عبر شاشتها البرتقالية.

فقد المنتخب الليبي نتيجة مباراة الذهاب الأولى بملعب راديس في تونس بهدف مقابل لا شيء، وينتظر «فرسان المتوسط» التعويض للعودة مجددًا وحسم بطاقة التأهل لنهائيات الـ«شان» في نسختها المقبلة بالكاميرون، أملًا في الظهور الرابع والثاني تواليا.