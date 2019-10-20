القانقا حكمًا في أفريقية الرماية بالجزائر

جانب من منافسات الرماية الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، أن الاتحاد الأفريقي للرماية، أعلن عن قائمة حكام بطولة الرماية الأفريقية التي تستضيفها الجزائر في الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر المقبل.

وقال قريش، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن التكليف يشمل الحكم الدولي الليبي عبدالرزاق القانقا، ومحمد وهدان (مصر) ومحمد فنون (المغرب) وريتشارد دكولاس (جنوب أفريقيا) وعبدالمالك الهادي (الجزائر) ومجدي إسكندر (مصر) وناصر بن خديجة (الجزائر) وزادي عبداللطيف (المغرب) والمراقبين خيرالدين خميرة (تونس) وجان مارك (فرنسا).

وأوضح رئيس الاتحاد الليبي، أن البطولة متوقع أن تشهد منافسة قوية لأنها ستكون مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.