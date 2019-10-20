شاهد البث المباشر لمباراة المنتخب الوطني ضد تونس في الـ«شان»

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

تنقل قناة «الوسط» بث مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين، أمام نظيره التونسي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد، في تصفيات أمم أفريقيا المحليين الـ«شان»، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل 2020.وفقا لما أعلنته على حسابها بـ«فيسبوك».

وأعلن المدير الفني لمنتخب ليبيا لكرة القدم، جلال الدامجة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة اليوم الأحد أمام تونس، وضم التشكيل، أحمد عزاقة في حراسة المرمى، أمامه في خط الدفاع: أحمد التربي وناجي دراه وأحمد المقصي والمعتصم صبو، وفي خط الوسط: سفيان بن عمران وامحمد مفتاح ومهند أبوعجيلة وعمران سالم، وفي الهجوم عبد الله العرفي ومعتز المهدي، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من غامبيا، وستكون قناة «ليبيا الرياضية» حاضرة لنقل المباراة على الهواء مباشرة للجمهور الرياضي عبر شاشتها البرتقالية.

فقد المنتخب الليبي نتيجة مباراة الذهاب الأولى بملعب راديس في تونس بهدف مقابل لا شيء، وينتظر «فرسان المتوسط» التعويض للعودة مجددًا وحسم بطاقة التأهل لنهائيات الـ«شان» في نسختها المقبلة بالكاميرون، أملًا في الظهور الرابع والثاني تواليًا.

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