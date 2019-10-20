منتخب ليبيا يعلن تشكيل مباراة تونس في الـ«شان»

جانب من تدريبات المنتخب الليبي (المركز الإعلامي)

أعلن المدير الفني لمنتخب ليبيا لكرة القدم، جلال الدامجة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة اليوم الأحد أمام تونس، ضمن إياب التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ«شان»، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل 2020، على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، في تمام الساعة السادسة مساء.

وضم التشكيل، أحمد عزاقة في حراسة المرمى، أمامه في خط الدفاع: أحمد التربي وناجي دراء وأحمد المقصي والمعتصم صبو، وفي خط الوسط: سفيان بن عمران وامحمد مفتاح ومهند أبوعجيلة وعمران سالم، وفي الهجوم عبد الله العرفي ومعتز المهدي، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

وأجرى المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم للمحليين، أمس السبت، آخر تدريباته على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، الذي سيستقبل مباراته الحاسمة أمام المنتخب التونسي.

وشهدت التدريبات الأخيرة مشاركة جميع اللاعبين بمَن فيهم اللاعب خالد مجدي الذي كان آخر اللاعبين الملتحقين بالفريق، فيما غاب اللاعب جبريل مرسال عن التدريبات بداعي الإصابة.

دارت التدريبات الصباحية الأخيرة وسط أجواء سادتها روح التفاؤل والتحلي بروح المسؤولية من أجل إسعاد الجماهير الليبية الوفية واقتناص بطاقة العبور لنهائيات الـ«شان» بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف على ملعب راديس بتونس.

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من غامبيا، وستكون قناة «ليبيا الرياضية» حاضرة لنقل المباراة على الهواء مباشرة للجمهور الرياضي عبر شاشتها البرتقالية.

فقد المنتخب الليبي نتيجة مباراة الذهاب الأولى بملعب راديس في تونس بهدف مقابل لا شيء، وينتظر «فرسان المتوسط» التعويض للعودة مجددًا وحسم بطاقة التأهل لنهائيات الـ«شان» في نسختها المقبلة بالكاميرون، أملًا في الظهور الرابع والثاني تواليًا.