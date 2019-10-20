نتائج الفترة المسائية لبطولة ليبيا للكرة الحديدية

منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

أسفرت مباريات اليوم الثاني في الفترة المسائية عن خروج عدد من الفرق من سباق التنافس بفارق نقطة أو نقطتين في منافسات الطويل والقصير والرافا، التي تأتي ضمن بطولة راقدالين التاسعة للكرة الحديدة، التي شارك فيها 84 رياضيًّا من مختلف مناطق ليبيا.

وتختتم منافسات اليوم بإقامة حفل كبير يتم خلاله توزيع القلائد والكؤوس على الفرق المشاركة، كما تجرى اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية المباريات النهاية.

«بوابة الوسط» واكبت البطولة ورصدت نتائج الفترة المسائية لليوم الثاني وكانت على النحو التالي:

القصير

فريق الإخاء بهون يفوز على فريق الصمود بغدامس بنتيجة 11 مقابل 6 نقاط، وسيدي سليم يفوز بفارق نقطة على فريق الأهلي مصراتة بنتيجة 13 مقابل 12.

وبهذه النتائج سيلتقي فريقا الصمود والأهلي المصراتي في مباراة على المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية ستجمع اليوم فريق الإخاء بهون وسيدي سليم بطرابلس.

الرافا كبار

فريق الشط يفقد نتيجة مباراته أمام الوحدة بالزنتان بنتيجة 10 مقابل 11، وفريق غدامس التخصصي يفوز بنتيجة ثقيلة على فريق الشباب العربي وصلت إلى 11 نقطة مقابل صفر، وتجرى مباراتا الإخاء مع الصمود والشروق مع طارق بن زياد.

الرافا تحت 18 عامًا

فوز الوحدة بالزنتان على الصمود بغدامس بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 10 مقابل صفر، وفوز الشط على غدامس التخصصي بنتيجة 7 مقابل 6 بفارق نقط وفوز الوحدة على طارق بن زيادة بنتيجة 11 مقابل 1، وفوز الشروق على الصمود بنتيجة 7 مقابل 4.