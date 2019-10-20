الفوناس لـ«بوابة الوسط»: مجموعة يد ليبيا متوازنة والتأهل لكأس العالم ممكن

رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، أن مجموعة ليبيا في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية متوازنة بوجود أنغولا ونيجيريا والغابون ومن الممكن تحقيق التأهل لكأس العالم.

وأكمل الفوناس تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد قائلا «وجود المنتخب الأنغولي في المجموعة باعتباره رقما في كرة اليد الأفريقية يعطى قوة للمجموعة، وهناك تطور ملحوظ في مستوى نيجيريا والغابون».

واختتم رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس حديثه قائلا «معسكر المنتخب الليبي في تونس ناجح، وسيلعب المنتخب مباراتين وديتين مع المغرب في السابع والحادي عشر من نوفمبر المقبل، وستعطيان حتما إضافة فنية مهمة للمنتخب، وذلك ضمن المعسكر الثاني للمنتخب الليبي في تونس، والذي ينطلق في الرابع من نوفمبر المقبل».