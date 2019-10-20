شركة متخصصة تحضر لدورة تدريبية في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 20 أكتوبر 2019, 01:21 مساء
مفوض شركة «يعيش للسفر والخدمات الرياضية»، مسعود العزابي (إنترنت)

أكد مفوض شركة «يعيش للسفر والخدمات الرياضية»، مسعود العزابي، أن الأندية والاتحادات الرياضية الليبية أصبحت تؤمن بالتخصص ومنذ سنوات بالعمل مع الشركات المتخصصة في تنظيم المعسكرات والبطولات والدورات الرياضية خاصة خارج ليبيا، لأن ذلك يوفر لها الوقت والمال.

وقال العزابي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «أؤمن أيضا بالتنافس لوجود عدة شركات تقدم نفس الخدمة للفرق والمنتخبات الليبية في المعسكرات الخارجية والجودة هي الفيصل».

وأكمل العزابي «أعلن عن تنظيم الشركة دورة تدريبية متقدمة تنطلق الأسبوع المقبل في تونس لعدد 25 مدربا ليبيا بالتنسيق مع أكاديمية مارمايكا يحاضر فيها الخبير الإسباني مانويل، وهو محاضر دولي وتشمل الإعداد الخططي في كرة القدم وأساليب الإعداد المهاري المتقدمة والحديثة، وأساليب حديثة للفئات السنية وتستمر لمدة خمسة أيام في محاضرات نظرية وتطبيقية».

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