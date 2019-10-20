دوكو يفوز بالقاضية وبلخير بعدم التكافؤ وبالراشد بالنقاط في احترافية الملاكمة بالبيضاء

مدينة البيضاء تشهد 3 مباريات في التجربة الاحترافية للملاكمة الليبية (إنترنت)



جرت أمس السبت بمدينة البيضاء 3 مباريات في التجربة الاحترافية للملاكمة الليبية، ففي المباراة الأولى تمكن ملاكم الاتحاد العسكري صالح دوكو من الفوز على ملاكم النجمة وهبي عنان بالضربة الفنية القاضية.

وفي المباراة الثانية فاز ملاكم نجوم قرقارش عبدالباسط بلخير على ملاكم الاتحاد العسكري أكرم انبيه بعدم التكافؤ بعد جولتين من اللعب.

وفي المباراة الثالثة فاز ملاكم نادي الاتحاد محمد بالراشد بالنقاط على أسامة بركوس من نجوم قرقارش، وقد حصل الفائزون الثلاثة على حزام البطولة والميداليات الذهبية.

يذكر أن صالة نادي الهلال ببنغازي تشهد الأربعاء المقبل تجربة احترافية جديدة للملاكمة الليبية.

مدينة البيضاء تشهد 3 مباريات في التجربة الاحترافية للملاكمة الليبية (إنترنت)

مدينة البيضاء تشهد 3 مباريات في التجربة الاحترافية للملاكمة الليبية (إنترنت)