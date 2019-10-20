62 هدفا في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت مباريات الأسبوع الثاني لمسابقة الآمال التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي غزارة في الأهداف، حيث اهتزت الشباك 62 مرة بمعدل فاق الخمسة أهداف في كل مباراة، السبت.

المجموعة الأولى: فاز الأخضر على التعاون (6/1)، والنصر على شمال بنغازي (3/1)، والأهلي بنغازي على النجوم (4/1)، والرجمة على قار يونس (3/0).

المجموعة الثانية: فاز بنغازي الجديدة على شباب الجبل (4/0)، وخالد بن الوليد على السواعد (1/0)، والصداقة على الطيران (5/0).

المجموعة الثالثة: سجل الحرية أعرض نتيجة هذا الأسبوع بفوزه على الاستقلال بدستة من الأهداف (12/0)، والنهر على الهدف (2/1)، والسواحل على الشعلة (4/0)، وأطلس على المجاهد (5/1)، والمختار على السلفيوم (5/3).

ويتجدد الموعد اليوم الأحد مع 3 مباريات في مسابقة الآمال ببنغازي، ويلتقي التحدي مع النجمة، والهلال يتبارى مع الوحدة، والمروج يواجه الأنوار.