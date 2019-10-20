زينهم يقتنص صدارة شطرنج طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 أكتوبر 2019, 11:52 صباحا
لاعب الشطرنج المصري محمد زينهم (فيسبوك)

اقتنص المصري محمد زينهم صدارة شطرنج طرابلس برصيد 6.5 نقطة بعد فوزه في الجولة السابعة، أمس السبت، على فارس شعيب، وفي أبرز النتائج التي سجلت في الجوله فوز عبدالرحيم الشامس على سراج بركة ومالك البوسيفي على محمد خلف الله وعادل الترهوني على عبدالحميد السني.

جاء محمد زينهم في الصدارة بـ 6.5 نقطة وأقرب الملاحقين عبدالرحيم الشامس 6 نقاط ومالك البوسيفي 5.5 نقطة، ومن خلفهم عبدالسلام أبوخشيم وعبدالعزيز المنصوري وسراج بركة وخليل العزابي وفارس شعيب والطيب قشاش وعادل الترهوني وعبدالحميد السني ومحمد فتحي برصيد 5 نقاط.

وفي الجولة الثامنة، اليوم الأحد، يلتقي المتصدر محمد زينهم بملاحقه عبدالرحيم الشامس، ومالك البوسيفي يلتقي محمد فتحي، وسراج بركة مع عبدالعزيز المنصوري وفارس شعيب يتبارى مع خليل العزابي، والطيب قشاش مع عادل الترهوني.

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