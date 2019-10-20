ليبيا تواجه أنغولا والغابون ونيجيريا في أفريقية اليد

منتخب ليبيا لكرة اليد يستعد لبطولة أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس السبت بتونس قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد الـ24 والتي ستستضيفها تونس يناير 2020.

جاء منتخب ليبيا في المجموعة الثانية صحبة منتخبات أنغولا والغابون ونيجيريا ووزعت الفرق الـ17 المشاركة عن طريق القرعة إلى 4 مجموعات.

المجموعة الأولى

مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون وكينيا.

المجموعة الثانية

أنغولا والغابون ونيجيريا وليبيا.

المجموعة الثالثة

تونس والكاميرون وساحل العاج والرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة

المغرب والجزائر والكونغو والسنغال وزامبيا.

وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

يذكر أن بطل النسخة سيتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وأيضا سيتاهل 7 منتخبات لنهائيات كأس العالم بمصر 2021.