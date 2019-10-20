72 رباعا في بطولة «الشرقية للأثقال»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 أكتوبر 2019, 10:42 صباحا
جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (المركز الإعلامي)

اُختُتمت أمس السبت بطولة المنطقة الشرقية لرفع الأثقال للعام 2019 التي جرت بمسرح مركز إعادة تأهيل المعاقين ببنغازي للفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار بمشاركة 72 رباعًا، مثلوا أندية «التحدي» و«الاستقلال» و«النجمة» و«المجاهد» و«الشعلة» و«الوحدة» و«الأندلس» و«السنوسية» و«بنغازي الجديدة» و«شمال بنغازي» و«بدر الجغبوب» و«الأخضر» و«المختار» و«الاتحاد العسكري» و«القيروان» و«الصقور» و«الهلال طبرق».
 
الأخضر بطلًا للبراعم
توج نادي «الأخضر» بكأس بطولة البراعم، وجاء «بنغازي الجديدة» ثانيًا و«الوحدة بنغازي» ثالثًا.

بنغازي الجديدة بطلًا للشباب والناشئين
توج «بنغازي الجديدة» ببطولتي الشباب والناشئين وجاء «الأخضر» ثانيًا في البطولتين و«الصقور» ثالثًا في الشباب، و«الوحدة» ثالث الناشئين.

الاتحاد العسكري بطلًا للكبار
توج «الاتحاد العسكري» بكأس بطولة الكبار وجاء ثانيًا «الوحدة بنغازي» وثالثًا «بنغازي الجديدة».

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