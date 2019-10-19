جبريل يغيب ومجدي يحضر تدريبات منتخب ليبيا قبل لقاء تونس.. الأحد

جانب من تدريبات المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم للمحليين (المركز الإعلامي)

أجرى المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم للمحليين، صباح اليوم السبت، آخر تدريباته على ملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية الذي سيستقبل مباراته الحاسمة أمام المنتخب التونسي مساء غدٍ الأحد في تمام الساعة السادسة ضمن إياب الجولة الأخيرة المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين المنتظر إقامتها بملاعب الكاميرون 2020.

وشهدت التدريبات الأخيرة مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم اللاعب خالد مجدي الذي كان آخر اللاعبين الملتحقين بالفريق فيما غاب اللاعب جبريل مرسال عن التدريبات بداعي الإصابة.

دارت التدريبات الصباحية الأخيرة وسط أجواء سادتها روح التفاؤل والتحلي بروح المسؤولية من أجل إسعاد الجماهير الليبية الوفية واقتلاع بطاقة العبور لنهائيات الـ«شان» بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف على ملعب راديس بتونس.

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من غامبيا، وستكون قناة «ليبيا الرياضية» حاضرة لنقل المباراة على الهواء مباشرة للجمهور الرياضي عبر شاشتها البرتقالية.