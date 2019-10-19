قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد بمشاركة 17 منتخبًا.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 19 أكتوبر 2019, 05:28 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد يستعد لبطولة أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي لمنتخب ليبيا لكرة اليد أرحومه سوط في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد الـ 24 ستجرى اليوم بتونس بمشاركة 17 منتخبًا، سيتم تقسيمها إلى أربع مجموعات تضم ثلاث منها أربعة منتخبات، وواحدة تضم خمسة منتخبات.

وأضاف سوط أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد صنف المنتخبات الـ 17 المشاركة إلى 4 تصنيفات وفق التالي:

التصنيف الأول
تونس ومصر وأنغولا والمغرب

التصنيف الثاني
الجزائر و الغابون والكاميرون والكونغو الديمقراطية
 
التصنيف الثالث
الكونغو برازافيل وغينيا كوناكري ونيجيريا وكوت ديفوار

التصنيف الرابع
ليبيا والسنغال وكينيا وزامبيا والرأس الأخضر.

كما أوضح سوط أن منتخبات التصنيف الرابع ستوزع أولًا على المجموعات الأربع، بعدها توزيع منتخبات التصنيف الثالث، ثم منتخبات التصنيف الثاني بعدها تختار تونس البلد المستضيف المجموعة التي ترغب التواجد بها وأيضًا المنتخب الذي سيواجهها في مباراة الافتتاح، توزع بعدها باقي منتخبات التصنيف الأول حسب القرعة.

وعن كيفية التأهل للدور الثاني قال سوط: «ان الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان إلى دور الثمانية الذي يقام يومي 20 و21 يناير بنظام خروج المغلوب، وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 23 يناير، وتقام المباراة النهائية يوم 26 يناير».

يذكر أن المتوج بلقب البطولة سيتأهل مباشرة لأولمبياد طوكيو 2020، بينما سيشارك الوصيف في الملحق المؤهل، ويتأهل أول سبعة منتخبات إلى بطولة العالم التي تستضيفها مصر 2021 وبمشاركة 32 منتخبًا بزيادة 8 منتخبات عن البطولات السابقة.

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