تأهل فرق في منافسات القصير والرافا بالكرة الحديدية

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

جرت صباح اليوم السبت المباريات التأهلية إلى الدور الثاني من منافسات الكرة الحديدية المقامة في رقدالين بعد منافسات قوية، حيث تأهل فريقا الإخاء والأهلي بمصراتة عن المجموعة الأولى التي ضمت فرق: «الطلائع أ» برقدالين و«الإخاء» و«الشروق» و«الشط» و«الأهلي المصراتي».

وجاء تأهل فريقي «الإخاء» و«الأهلي بمصراتة» بعد تساوي كل الفرق برصيد 4 نقاط، وحينما تم الرجوع إلى الأهداف المسجلة والمقبولة تأهل فريقا «الإخاء» و«الأهلي بمصراتة».

وفي المجموعة الثانية تأهل فريقا «سيدي سليم» و«الصمود» وفي تخصص الرفا تحت 18 سنة للزوجي تأهلت فرق:

«الوحدة» بالزنتان و«الشط» و«الشروق» و«غدامس».

جميع الفرق تأهلت للرباعي من منافسات الرافا للزوجي تحت 18 عامًا.

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)