بركة يغرد وحيدا في صدارة شطرنج طرابلس

بركة يغرد وحيدا في صدارة شطرنج طرابلس (إنترنت)

انفرد سراج بركة بصدارة مهرجان طرابلس للشطرنج بعد فوزه فى الجولة الخامسة على عادل الترهوني وفي أهم نتائج جولة أمس الجمعة فاز فراس شعيب على محمد فتحي ومحمد زينهم على عبدالسلام ابوخشيم وأحمد السني على خالد فرنكه ومسعود قشوط على هاني ابوشهيوة ومحمد خلف الله على الطيب قشاش وعبدالرحيم الشامس على عمر سرتيه.

الترتيب الموقت بعد الجولة الخامسة

الصدارة لسراج بركة بالعلامة الكاملة 5 نقاط من 5 جولات ويلاحقه وبفارق نصف نقطة اللاعبان محمد زينهم وفراس شعيب بـ4.5 نقطة لكل منهما ومن بعدهما كوكبة من اللاعبين بـ 4 نقاط وهم عبدالحميد السني وصلاح علي وعادل الترهوني ومسعود قشوط ومحمد خلف الله وعبدالرحيم الشامس.

أهم مباريات الجولة السادسة

واليوم السبت تقام أهم مباريات الجولة السادسة لقاء المتصدرين سراج بركة مع محمد زينهم وفراس شعيب يلتقي عادل الترهوني وصلاح علي يواجه عبدالرحيم الشامس وعبدالحميد السني يلتقي محمد خلف الله ومسعود قشوط مع مالك البوسيفي.