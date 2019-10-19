ليبيا تتأهل لكأس العالم بتركيا في الكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 19 أكتوبر 2019, 04:47 مساء
«بوابة الوسط» تجري حوار مع بطل ليبيا للكرة الحديدية هيثم فياض (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

 

حظي إبطال ليبيا للكرة الحديدية الذين تأهلوا لكأس العالم بمدينة إسطنبول التركية باستقبال حافل بمدينة رقدالين، بعد قدومهم من المغرب مباشرة في ساعات الفجر الأولى، متوَّجين بأربع قلائد: واحدة فضية وثلاث برونزيات وكان في استقبالهم عديد الشخصيات ومسؤولي رقدالين على بطولة ليبيا للكرة الحديدية.

«بوابة الوسط» أجرت لقاء مع هيثم محمود فياض، أحد لاعبي المنتحب الوطني للكرة الحديدة وأحد الشقيقين المتأهلين إلى بطولة العالم بتركيا بعد مشاركتهما الناجحة في بطولة أفريقيا التي أُقيمت بالمغرب مؤخرًا، حيث قال: «شاركت في بطولة أفريقيا في تخصص منافسات الطويل، ووفقنا الله أنا وشقيقي أحمد بالحصول على أربع قلائد واحدة، فضية وثلاث برونزيات، وكانت المنافسة قوية، خصوصًا في المباراة النهائية التي كانت مع لاعب تونسي ووجود 9 فرق أفريقية من بينها فرق من تونس والمغرب شاركت بفريقين في هذه البطولة».

وعن سجله الرياضي قال: «كانت لي عدة مشاركات محلية وتحصلت على عدة بطولات محلية وأفريقية، وآمل إن شاء الله أن يوفقنا ربي ونرفع علم ليبيا في بطولة العالم في تركيا، التي تتطلب منا الاستعداد الجيد من الآن».

«بوابة الوسط» تتواجد في بطولة الكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)
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