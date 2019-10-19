9 انتصارات وتعادل في براعم كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 19 أكتوبر 2019, 04:45 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنجاح مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي تحت إشراف الاتحاد الفرعي بالمنطقه، وجرت أمس الجمعة الجولة السابعة بـ 10 مباريات بالمجموعات الثلاث.

المجموعه الأولى
فاز التحدي على السواعد 3/1 والنصر على التعاون 8/0 والمروج على الأخضر 4/3 وانتهت مباراة النجمة وبنغازي الجديدة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

المجموعه الثانية
تفوق براعم الهدف على ستارز 2/0 وشمال بنغازي على الطيران 3/2 والأهلي بنغازي على السد 5/1 والنجوم على خالد بن الوليد 4/3.

المجموعة الثالثة
جرت مباراتان انتهتا بفوز السلفيوم على قار يونس 3/0 والنجم الساحلي على المجاهد 4/0، وتقام اليوم السبت ثالث مباريات المجموعة وتجمع الوحدة مع المختار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
حقوقيون بالأمم المتحدة يدعون مالطا إلى بذل مزيد من الجهد في قضية «غاليتزيا»
دولى
مقاتلات أميركية تدمر مركزا للعمليات شمال سورية بعد الانسحاب منه
دولى
في العدد 204: المدنيون يدفعون فاتورة الحرب وإضراب المعلمين يشل المدارس
ليبيا
قصف مقر «كتيبة باب تاجوراء» بشارع بن عاشور بطرابلس
ليبيا
البزار للعناية بالبشرة المختلطة
أناقة وجمال
لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكافحة البدانة مربحة اقتصاديا