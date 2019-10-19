9 انتصارات وتعادل في براعم كرة القدم ببنغازي

تتواصل بنجاح مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي تحت إشراف الاتحاد الفرعي بالمنطقه، وجرت أمس الجمعة الجولة السابعة بـ 10 مباريات بالمجموعات الثلاث.
المجموعه الأولى
فاز التحدي على السواعد 3/1 والنصر على التعاون 8/0 والمروج على الأخضر 4/3 وانتهت مباراة النجمة وبنغازي الجديدة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
المجموعه الثانية
تفوق براعم الهدف على ستارز 2/0 وشمال بنغازي على الطيران 3/2 والأهلي بنغازي على السد 5/1 والنجوم على خالد بن الوليد 4/3.
المجموعة الثالثة
جرت مباراتان انتهتا بفوز السلفيوم على قار يونس 3/0 والنجم الساحلي على المجاهد 4/0، وتقام اليوم السبت ثالث مباريات المجموعة وتجمع الوحدة مع المختار.