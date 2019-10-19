9 انتصارات وتعادل في براعم كرة القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنجاح مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي تحت إشراف الاتحاد الفرعي بالمنطقه، وجرت أمس الجمعة الجولة السابعة بـ 10 مباريات بالمجموعات الثلاث.

المجموعه الأولى

فاز التحدي على السواعد 3/1 والنصر على التعاون 8/0 والمروج على الأخضر 4/3 وانتهت مباراة النجمة وبنغازي الجديدة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

المجموعه الثانية

تفوق براعم الهدف على ستارز 2/0 وشمال بنغازي على الطيران 3/2 والأهلي بنغازي على السد 5/1 والنجوم على خالد بن الوليد 4/3.

المجموعة الثالثة

جرت مباراتان انتهتا بفوز السلفيوم على قار يونس 3/0 والنجم الساحلي على المجاهد 4/0، وتقام اليوم السبت ثالث مباريات المجموعة وتجمع الوحدة مع المختار.