بالصور: بدء منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية في رقدالين

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

رصدت «بوابة الوسط» منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية، التي انطلقت منافساتها صباح أمس الجمعة بمدينة رقدالين، التي شارك فيها 84 رياضيًّا في منافسات الرافا والطويل والقصير، مقسمة كما يلي:

الطويل 40 زوجي تحت سن 14 سنة 6 فردي رمي سريع زوجي 10 3 منافسات تصاعدي، تصاعدي كبار7، الرمي بالدقة 5، الدقة كبار 8.

منافسات القصير سيتنافس فيها 30 رياضيًّا وفي الدور الأول ستقام 20 مباراة، منافسات الرافا عدد الرياضيين المنافسين تحت 18 سنة 14 رياضيًّا وكبار 8 رياضيين.

وكانت النتائج المسجلة أمس الجمعة في الفترتين الصباحية والمسائية على النحو التالي:

الجولة الأولى.. القصير

«الطلائع أ» 11 × الأهلي مصراته 3.

«الطلائع ب» 11 × الوحدة الزنتان 9.

«الإخاء بهون» 4 × الشروق بالزنتان 11.

«الصمود غدامس» 8 × سيدي سليم 9.

الجولة الثانية.. القصير

نادي الشط 11 × الشروق الزنتان 3.

الإخاء بهون 11 × الأهلي بمصراته 6.

الصمود غدامس 8 × الوحدة الزنتان 9.

غدامس التخصصي 8 × الوحدة الزنتان 9.

الجولة الثالثة

«الطلائع أ» 9 × الشط 6.

«الطلائع ب» 5 × الصمود غدامس 6.

«الوحدة الزنتان» 3 × نادي غدامس التخصصي 11.

«الأهلي مصراتة» 11 × نادي الشروق بالزنتان 1.

«سيدي سليم» 11 × الوحدة بالزنتان 1.

الجولة الأولى تخصص الرافا (الزوجي) فئة الناشئين

غدامس التخصصي 11 × الطلائع صفر.

الشروق الزنتان 11 × الوحدة الزنتان 3.

الطلائع 5 × الشط 8.

الجولة الثانية (فترة مسائية)

الشط 11- غدامس التخصصي .4

الوحدة الزنتان 11 × الشباب العربي صفر.

طارق بن زياد طرابلس 11 × الاخاء بهون 6.

الشروق الزنتان 11 × الصمود غدامس 4.

الشباب العربي 2× الشط 11.

الجولة الأولى تخصص الطويل تحت 14 سنة

غدامس التخصصي 8 × الشط 7.

الشط 11 × طارق بن زياد 7.

الشباب العربي 8 × الإخاء بهون 5.

الجولة الثانية

سيدي سليم صفر × طارق بن زياد 11.

الوحدة صفر × غوط الشعال 11.

غدامس التخصصي 1 × «الطلائع أ» 11.

الشباب العربي 4 سيدي سليم 8.

وانطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات بطولة ليبيا للكرة الحديدية للناشئين والكبار بمدينة رقدالين، التي تبعد عن مدينة طرابلس نحو 120 كيلومترًا، وعن الحدود الليبية التونسية بـ35 كلم.

وحسب معلومات تحصلت عليها «بوابة الوسط» فإن هذه المدينة لم تشهد في تاريخها أي حدث رياضي وهذا هو أول حدث رياضي أُقيم في هذه المدينة، فقد كان الاستقبال كبيرًا وحافلًا من مسؤولي المدينة، حيث كانوا في استقبال الأندية المشاركة وسيارات الشرطة والألعاب النارية احتفالًا وابتهاجًا عند وصولهم إلى مدينة رقدالين ليلة الخميس، وكذلك كان الاستقبال الأكبر لأبطال ليبيا للكرة الحديدية الذين شاركوا في البطولة الأفريقية بالمغرب الذين وصلوا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

حفل الافتتاح الرسمي كان في الفترة المسائية بحضور عمداء بلديات رقدالين وزلطن والجميل والأمين العام للاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل، ومدير مديرية أمن الساحل الغربي وأعضاء الاتحاد المهتمين بالشأن الرياضي، وعدد من وسائل الإعلام من بينها «بوابة الوسط» التي واكبت البطولة.

وقد أُلقيت في حفل الافتتاح عديد الكلمات لعمداء البلديات الثلاث، رقدالين والجميل وزلطن، وكلمة للأمين العام للاتحاد، وكلمة لمدير مديرية أمن الساحل، الذين أكدوا خلال كلماتهم أن الرياضة تجمع ما تفرقه السياسة وأن ليبيا واحدة والدليل مشاركة الفرق من كل المدن الليبية من مناطق الجنوب والغرب والوسط والشرق، حيث كان من المفترض مشاركة فرق من درنة وطبرق ولكن لظروف الطيران لم تتمكن هذه الفرق من المشاركة في هذه البطولة.

وقد ازدان المكان أيضًا بحضور جماهيري كبير من محبي اللعبة والجماهير التي واكبت الحدث المتميز للرياضة الليبية، بعد ذلك أذن رئيس نادي الطلائع برقدالين محمد العيوري بانطلاق البطولة بصورة رسمية، حيث بدأت المنافسات في الرفاة والقصير والطويل بمشاركة 84 رياضيًّا من أندية نادي الطلائع برقدالين أ، ب، و«الإخاء» بهون و«الشروق» و«الوحدة» بالزنتان و«الشط» من طرابلس و«طارق بن زياد» من طرابلس و«سيدي سليم» من طرابلس و«الشباب العربي» من طرابلس و«غوط الشعال» من طرابلس و«الصمود» و«غدامس التخصصي» من غدامس و«الأهلي» من مدينة مصراتة»، وسط غياب أندية درنة وطبرق التي تنشط وتمارس لعبة الكرة الحديدية بسبب ظروف الطيران.

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)

«بوابة الوسط» ترصد منافسات اليوم الأول لبطولة ليبيا للكرة الحديدية (تصوير - محمد قجام وإبراهيم الهوني)