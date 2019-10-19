3 مواجهات في احترافية الملاكمة بالبيضاء بعد إلغاء الرابعة.. السبت

مدينة البيضاء تشهد 3 مواجهات في الملاكمة (إنترنت)

تشهد مدينة البيضاء شرق ليبيا، اليوم السبت، ثلاث مواجهات في التجربة نصف الاحترافية. وتشهد المباراة الأولى، وزن خفيف، لقاء بين ملاكم الاتحاد العسكري أكرم انبيه مع عبدالباسط عبدالمجيد من نجوم قرقارش.

المباراة الثانية في وزن خفيف وسط بين الملاكمين عاصم دوكو من الاتحاد العسكري ووهبي عنان من نادي النجمة.

أما المباراة الثالثة، وزن الوسط، فتجمع الملاكمين محمد بالراشد من الاتحاد مع أسامة بركوس من نجوم قرقارش. وعلمت «بوابة الوسط» من مصادرها إلغاء المباراة الرابعة بصورة مفاجئة، وكانت تجمع الملاكمين محمد التاورغي مع حمزة القبائلي، وكلاهما من نادي السواعد دون أسباب.

يشار إلى أن تجربة احترافية مماثلة ستقام بنادي الهلال ببنغازي، الأربعاء المقبل، والمباراة من خمس جولات وكل جولة ثلاث دقائق.

مدينة البيضاء تشهد 3 مواجهات في الملاكمة (إنترنت)