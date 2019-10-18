النصر يواجه مختلط بنغازي استعدادًا لبرولين الأوغندي بالكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 05:02 مساء
فريق النصر لكرة القدم. (صفحة نادي النصر عبر فيسبوك)

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لقاء وديا أمام نظيره مختلط أندية بنغازي والمنطقة الشرقية، في مباراة ودية تجمع الفريقين على ملعب النصر، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الرابعة مساء.

وأعلن النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن اللقاء يأتي قبل توجه فريق «الفحامة» إلى مصر استعدادا لمواجهة برولين الأوغندي بذهاب دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه النصر نظيره برولين الأوغندي، في ذهاب الـ32 ببطولة الكونفدرالية، يوم 27 أكتوبر الجاري، الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ودعا النادي عبر حسابه على «فيسبوك» جماهير النصر لحضور المباراة الودية لتحفيز وتحية اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل السفر إلى مصر.

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