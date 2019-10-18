النصر يكتسح مستقبل المرسى التونسي استعدادًا لـ«سلة أفريقيا»

الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر. (أرشيفية : إنترنت)

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر في تحقيق الفوز على نظيره مستقبل المرسى التونسي في المباراة الودية التي جمعتهما، أمس الخميس، بقاعة المرسى، وذلك في إطار استعداد فريق «الفحامة» لخوض بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفوق فريق «الفحامة» على مستقبل المرسى بنتيجة (59/88).

وكانت قرعة بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة أسفرت عن وقوع نادي النصر، ممثل ليبيا في المجموعة الأولى التي تضم فرق البترول الجزائري والبوليس المالي وسلاك الغيني، ويتأهل فريقان عن المجموعة التي ستقام منافساتها في مالي خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر المقبل 2019.

يذكر أن الاتحاد الليبي لكرة السلة قرر تمثيل فريق النصر لكرة السلة في بطولة الأندية الأفريقية بوصفه بطل النسخة الأخيرة من الدوري الليبي، بينما سيمثل الأهلي طرابلس السلة الليبية في بطولة الأندية العربية بوصفه بطل النسخة الأخيرة من كأس ليبيا.