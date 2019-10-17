سراج والترهوني ينفردان بصدارة مهرجان «شطرنج طرابلس»

جانب من منافسات مهرجان طرابلس للشطرنج (صفحة الشطرنج الليبي على فيسبوك)

انفرد الشطرنجيان سراج رمضان وعادل الترهوني، بصدارة مهرجان طرابلس للشطرنج وبالعلامة الكاملة برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

وجاء خلفهم 3 شطرنجيين برصيد 3.5 نقطة وهم محمد فتحي وفراس شعيب ومحمد زينهم.

يذكر أن اهم مباريات الجولة الرابعة انتهت بفوز عادل الترهوني على خالد فرنكة، وسراج رمضان على مالك البوسيفي، وفارس شعيب على عمر سرتيه ومحمد زينهم على إبراهيم الرتيمي.

وتقام غدًا الجمعة مواجهة بين المتصدرين سراج رمضان وعادل الترهوني، وكل منهما بـ4 نقاط، ومحمد فتحي يتباري مع فراس شعيب، وكل منهما 3.5 نقطة، ومحمد زينهم 3.5 نقطة يلتقي عبدالسلام أبوخشيم 3 نقاط.