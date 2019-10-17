الترهوني وسراج وفرنكة يتصدرون «شطرنجية طرابلس»

جانب من منافسات مهرجان طرابلس للشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

انفرد الثلاثي عادل الترهوني وسراج رمضان وخالد فرنكة بصدارة مهرجان شطرنج طرابلس بعد الجولة الثالثة، وبالعلامة الكاملة 3 نقاط من 3 جولات.

وجاء خلفهم 7 لاعبين برصيد 2.5 نقطة لكل منهم وهم عمر سرتية ومالك البوسيفي وإبراهيم الرتيمي ومحمد زينهم وعادل المشرقي وفارس شعيب ومحمد فتحي.

يذكر أن نتائج جولة أمس أسفرت عن فوز عادل الترهوني على عبدالعزيز المنصوري، وسراج رمضان على عبدالسلام أبوخشيم، وخالد فرنكة على عبدالرحمن التير، وتعادل محمد زينهم مع مالك البوسيفي، وعادل المشرقي مع عمر سرتيه.

وتقام اليوم مباريات الجولة الرابعة، وأهمها عندما يواجه عادل الترهوني نظيره خالد فرنكة، وكلاهما بـ3 نقاط، وسراج رمضان 3 نقاط مع مالك البوسيفي 2.5 نقطة، وفراس شعيب يواجه عمر سرتيه وكل منهما 2.5 نقطة، ومحمد زينهم يواجه إبراهيم التير وكلاهما بـ2.5 نقطة.