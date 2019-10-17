برنامج تثقيفي لأندية مصراتة حول أضرار المنشطات على الرياضة

اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات. (أرشيفية : إنترنت)

أكد عميد كلية التربية البدنية بمصراتة، فتحي ناجي، أن كلية التربية وبالتعاون مع اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات تعمل على تجهيز برنامج توعوي يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، لتوضيح مخاطر آفة المنشطات في الرياضة.

وأضاف ناجي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن برنامج التوعية مستهدف للأندية الرياضية والمدارس الرياضية المتخصصة في فئات الناشئين.

وأوضح أنه سيكون هناك محاضرة تثقيفية لمنتخب ليبيا للهوكي المتواجد في معسكر بمدينة مصراتة.

يذكر أن لجنة مكافحة المنشطات كان لها الفترة الماضية برنامج مميز من خلال محاضراتها التثقيفية بمدن جالو وأجدابيا وبنغازي والمرج والبيضاء والقبة ودرنة وطبرق، والتي استهدفت المئات من شباب الأندية الرياضية لاعبين وحكاما ومدربين وإداريين وإعلاميين.