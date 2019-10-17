المنتخب الوطني يستأنف تدريباته بالمغرب استعدادا لمواجهة تونس الحاسمة

جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب. (أرشيفية: إنترنت)

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته وتحضيراته مساء أمس الأربعاء عقب عودته أمس إلى المغرب قادما من العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد خوض ودية أمام منتخب موريتانيا.

وأجرى الفريق أول حصة تدريبية له بقيادة الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني جلال الدامجة بالملعب الجانبي لمولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.

عملت «بوابة الوسط» أن التدريبات الأولى لـ«فرسان المتوسط» شهدت حضور ومشاركة 20 لاعبا، وسيواصل الفريق تحضيراته وسط أجواء تسودها الروح المعنوية العالية استعدادا لمواجهة تونس الحاسمة ضمن إياب بطولة «الشان» الكاميرون 2020، والتي ستقام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بملعب أبوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، والتي يتطلع خلالها منتخبنا لخطف بطاقة الترشح.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للاعبين المحليين كلا من:

ثلاثي حراسة المرمى أحمد عزاقة وعبدالجواد رزق ومراد الوحيشي - ناجي دراء - أحمد التربي – المعتصم صبو – أحمد المقصي – محمود عكاشة – طلال فرحات – أبوبكر بوعقيلة – سفيان بن عمران – محمد مفتاح – الشامخ العبيدي – ربيع الشادي – مهند بوعجيلة – إبراهيم أبودبوس – عبدالله العرفي – عمران سالم – سالم المسلاتي – جبريل مرسال – معتز المهدي.