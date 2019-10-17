طاقم تحكيم من سيراليون لمباراة النصر وبرولين الأوغندي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 17 أكتوبر 2019, 05:25 مساء
فريق النصر لكرة القدم. (صفحة نادي النصر عبر فيسبوك)

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) مهمة إدارة مباراة الذهاب الأولى بين فريق النصر وضيفه فريق برولين الأوغندي، ضمن الدور الثاني والثلاثين مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لطاقم تحكيم دولي من سيراليون.

ويتكون طاقم التحكيم من داوودو ويليامز، حكم ساحة، وبمساعدة كل من المساعد الأول ميشال كونتي، والمساعد الثاني اليوساندي موسى، وسيتولى مهمة الحكم الرابع ريموند كوكر، وسيكون مراقب المباراة من إرتيريا كيندان ميلز تيرفي.

وتقام المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، على استاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

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