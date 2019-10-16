12 ملاكما جاهزون لاحترافية البيضاء

إحدى منافسات الملاكمة في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن مدينة البيضاء ستستضيف الجمعة والسبت المقبلين بطولة ليبيا للملاكمة النصف احترافية، على أن تقام من خمس جولات، وكل جولة ثلاث دقائق بمشاركة أبرز ملاكمي الأندية الليبية.

من بين المشاركين من أندية بنغازي أحمد الجهاني (خالد بن الوليد)، وسعد الفلاح (الأهلي بنغازي)، وزياد الجامعي (النجمة)، ومحمد بن عروس (النجمة)، إبراهيم الساحلي (السواعد)، ومجدي عبدالسلام (السواعد).

ومن أندية طرابلس أكرم انبيه وعاصم دوكو (الاتحاد العسكري) وعبدالباسط بلخير، وأسامة بركوس (نجوم قرقارش)، ومؤيد عكاشة (أبوسليم)، ومحمد بالراشد (الشباب الوحدوي).

يذكر أن تجربة احترافية أخرى للملاكمة ستقام يوم 23 أكتوبر الجاري بنادي الهلال ببنغازي.