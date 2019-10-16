12 ملاكما جاهزون لاحترافية البيضاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 02:52 مساء
إحدى منافسات الملاكمة في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن مدينة البيضاء ستستضيف الجمعة والسبت المقبلين بطولة ليبيا للملاكمة النصف احترافية، على أن تقام من خمس جولات، وكل جولة ثلاث دقائق بمشاركة أبرز ملاكمي الأندية الليبية.

من بين المشاركين من أندية بنغازي أحمد الجهاني (خالد بن الوليد)، وسعد الفلاح (الأهلي بنغازي)، وزياد الجامعي (النجمة)، ومحمد بن عروس (النجمة)، إبراهيم الساحلي (السواعد)، ومجدي عبدالسلام (السواعد).

ومن أندية طرابلس أكرم انبيه وعاصم دوكو (الاتحاد العسكري) وعبدالباسط بلخير، وأسامة بركوس (نجوم قرقارش)، ومؤيد عكاشة (أبوسليم)، ومحمد بالراشد (الشباب الوحدوي).

يذكر أن تجربة احترافية أخرى للملاكمة ستقام يوم 23 أكتوبر الجاري بنادي الهلال ببنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ملخص مباراة منتخب ليبيا وموريتانيا الودية
رياضة محلية
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
السفير الأميركي: مقتل الشقيقات الثلاث بالفرناج يوحدنا جميعا لوقف الحرب وبدء ...
ليبيا
كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار خلايا تنتج التستوستيرون