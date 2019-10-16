ليبيا أمام تونس في نهائي «حديدية أفريقيا» بعد ليلة البرونز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 02:50 مساء
الشقيقان أحمد وهيثم فياض يمثلان ليبيا في «أفريقية الحديدية» (أرشيفية : إنترنت)

تشهد مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الأربعاء، مواجهة بين منتخبي ليبيا وتونس في نهائي بطولة الزوجي السريع لبطولة أفريقيا للكرة الحديدية.

منتخب ليبيا تأهل للنهائي بعد فوزه على «المغرب 1» بنتيجة (28/ 25) وتونس فازت على «المغرب 2» بنتيجة (33/ 28).

ويشارك منتخب ليبيا عبر الشقيقين أحمد وهيثم فياض، اللذين قدما منافسات قوية منذ انطلاق البطولة.

في الوقت نفسه توج الليبي هيثم فياض، أمس الثلاثاء، بميداليتين برونزيتين في منافسات الرمي التصاعدي والرمي بالدقة.

أما في الرمي التصاعدي فتوج التونسي خياري بالذهبية، ونال الفضية المغربي عادل عمر، بينما ذهبت البرونزية لليبي هيثم فياض.

وفي الدقة نالت تونس الذهبية بـ21 نقطة، والفضية للمغرب بـ18 نقطة والبرونزية لليبي فياض بـ26 نقطة.

الشقيقان أحمد وهيثم فياض يمثلان ليبيا في «أفريقية الحديدية» (أرشيفية : إنترنت)
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