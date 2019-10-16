خطوات عملية لمكافحة المنشطات بشمال أفريقيا

اجتماع لمكافحة المنشطات بشمال أفريقيا (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات، دكتور محمد الفقيه، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، نجاح الاجتماع السنوي للمنظمة الأفريقية للمنشطات عن منطقة شمال أفريقيا، الذي عقد أخيرا بمدينة وهران الجزائرية.

جاء ذلك باستضافة وزير الرياضة الجزائري، رؤوف البرناوي، بحضور رؤساء اللجان الوطنية لمكافحة المنشطات، ومندوبي وزارات الشباب والرياضة، ومندوبي اللجان الأولمبية الوطنية بدول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وقال الفقيه: «حل الجميع ضيوفا على وزير الشباب والرياضة الجزائري، رؤوف البرناوي، ونوقشت خلال الاجتماع السبل الكفيلة بمحاربة ظاهرة تعاطي المنشطات وتعريف المنظومة الرياضية بمخاطرها وأضرارها الجسيمة».

واختتم الفقيه حديثه قائلا: «تم الاتفاق على اللجنة والتجهيز لورشة عمل تدريبية في ليبيا العام المقبل 2020 وإتاحة الفرصة لعدد أربعة ليبيين للمشاركة وحضور ورش العمل بدولتي تونس والجزائر».